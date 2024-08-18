شكرا لقرائتكم خبر عن ميناء دمياط يستقبل 7 سفن على متنها 46585 طن بضائع عامة والان مع تفاصيل الخبر

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً إعلاميا جاء فيه، أن الميناء استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية عدد 7 سفن.. بينما غادر عدد 11 سفينة، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 35 سفينة.

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 29582 طنا تشمل: 7661 طن رمل و1871 طن أسمنت و850 طن مولاس و1400 طن سماد و17800 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 46585 طنا تشمل: 664 طن خشب زان و9636 طن حديد و1097 طن قمح و25848 طن ذرة و4060 طن أبلكاش و5280 طن بضائع متنوعة.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 419 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 221 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3611 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 87272 طنًا... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 109004 أطنان.

كما غادر عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2465 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا وطنطا، وعدد 2 قطار بعد تفريغ عدد 25 حاوية 40 قدما قادمة من الإسكندرية وعدد 50 حاوية 20 قدما متجة إلى السخنة، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 4204 حركات.