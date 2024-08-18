شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصحة يقيل مدير الشؤون الصحية بالجيزة ويكلف وكيل المديرية بتسيير الأعمال والان مع تفاصيل الخبر

في ضوء التقرير المقدم من نائب وزير الصحة والسكان للحوكمة والرقابة، عن ملابسات حادثة وفاة مريضة أثناء نقلها بمصعد مستشفى شبرامنت المركزي، قرر الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان إعفاء مدير مديرية الشؤون الصحية بمحافظة الجيزة من منصبه وتكليف وكيل المديرية بتسيير الأعمال مؤقتاً.

كما وجه الدكتور خالد عبدالغفار، باتخاذ ما يلزم نحو المساءلة التأديبية لكل المقصرين في أداء واجبات وظيفتهم في ضوء ما ستسفر عنه التحقيقات التي تجريها النيابة العامة، وتكليف إدارة الحوكمة والمراجعة الداخلية بالوزارة بمراجعة كلف عقود الصيانة للمصاعد والأجهزة الحيوية، بجميع محافظات الجمهورية، بالتنسيق مع قطاع الطب العلاجي، وإدارة الشؤون الهندسية والتجهيزات بوزارة الصحة، وعرض تقريرها عليه خلال مدة لا تزيد عن أسبوع.