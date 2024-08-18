تحديات المياه والغذاء بالعالم العربي.. تفاصيل لقاء وزير الري سفيرةَ مملكة البحرين في مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد السعداوي:

استقبل الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اليوم الأحد، السفيرة فوزية بنت عبد الله زينل، سفيرة مملكة البحرين لدى جمهورية مصر العربية، حيث تم خلال اللقاء مناقشة سُبل تعزيز أوجه التعاون المستقبلية بين مصر والبحرين في مجال الموارد المائية.

وأعرب سويلم عن سعادته بلقاء السفيرة، مشيراً إلى حرص مصر على تعزيز التعاون مع دولة البحرين ومختلف الدول العربية من خلال تبادل الأفكار والتعرف على التجارب الناجحة بمختلف الدول، وبما ينعكس على تحسين عملية إدارة المياه بالمنطقة العربية.

وتوجهت السفيرة بالتهنئة إلى الدكتور سويلم بتجديد ثقة القيادة السياسية في سيادته وزيرًا للموارد المائية والري، مشيرةً إلى تشابه التحديات المائية التي تواجه مصر والبحرين؛ وهو ما يتطلب تعزيز التعاون بين البلدَين لتحسين عملية إدارة المياه والتعامل الفعال مع الشح المائي الذي يواجه كلا البلدَين.

وأعربت السفيرة البحرينية عن رغبة بلادها في التعاون مع مصر في مجال معالجة مياه الصرف الزراعي، والاطلاع على الخبرة المصرية في هذا المجال؛ خصوصًا في ظل قيام البحرين حاليًّا بدراسة مقترح لإقامة محطة لمعالجة المياه.

وأكد سويلم ترحيب مصر بالتعاون مع البحرين في هذا المجال، متوجهًا بالدعوة إلى إبراهيم الحواج، وزير الأشغال البحريني، والمتخصصين من الجانب البحريني؛ لزيارة محطات الدلتا الجديدة وبحر البقر لمعالجة المياه، مشيرًا إلى أهمية التعاون بين البلدين في مجال التحلية للإنتاج الكثيف للغذاء، كإحدى أدوات التعامل مع تحديات المياه والغذاء في العالم العربي.

ونوه وزير الري بأهمية تعزيز التعاون بين البلدَين في مجال تدريب وبناء قدرات العاملين في مجال المياه من خلال الاستفادة من الإمكانات المتميزة لمركز التدريب الإقليمي للموارد المائية والري، بالإضافة إلى تعزيز التعاون البحثي بين البلدَين من خلال الاستفادة بإمكانات المركز القومي لبحوث المياه وغيره من الجهات البحثية بالبلدَين.

وتوجه سويلم بالدعوة إلى دولة البحرين؛ لدعم مبادرة AWARe التي تستهدف توفير الدعم للدول النامية؛ خصوصًا الدول الإفريقية؛ لتنفيذ مشروعات على الأرض في مجال التكيف مع التغيرات المناخية.

وأشار سويلم إلى أنه تم توجيه الدعوة إلى إبراهيم الحواج، وزير الأشغال البحريني؛ للمشاركة في فعاليات أسبوع القاهرة السابع للمياه، مؤكداً أهمية مشاركة دولة البحرين الشقيقة في فعاليات الأسبوع لإثراء المناقشات وتبادل الخبرات في مجال المياه مع مصر ومختلف الدول.