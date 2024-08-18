أسامة الأزهري: أتوجه برسالة إجلال وتقدير لكل امرأة وفتاة مصرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

قال الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف إن المؤتمر الدولي الخامس والثلاثين للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية بعنوان: "دور المرأة في بناء الوعي"، المقرر عقده في الفترة من 25 - 26 أغسطس 2024م، ينطلق من رؤية الوزارة السابق الاعلان عنها في محافل عدة، وتقوم على أربعة محاور هي تنفيذ إجرائي وعملي لما نحلم بها جميعا وهو تجديد الخطاب الديني.

وقال وزير الأوقاف خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي التحضيري للمؤتمر الدولي الخامس والثلاثين للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية بعنوان: "دور المرأة في بناء الوعي"،، الأحد، أتوجه برسالة إجلال وتقدير إلى كل امرأة وفتاة على أرض مصر.

وتعقد وزارة الأوقاف، المؤتمر الدولي الخامس والثلاثين للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية بعنوان: "دور المرأة في بناء الوعي"، في الفترة من 25 - 26 أغسطس 2024م. ومن المقرر أن يتناول المؤتمر الأول للواعظات" المحاور التالية:

1. المحور الأول: دور المرأة في بناء الوعي الديني.

2. المحور الثاني: دور المرأة في بناء الوعي الثقافي.

3. المحور الثالث: دور المرأة في خدمة المجتمع.

4. المحور الرابع: دور المرأة في بناء الأسرة وتنشئة الطفل. 5. المحور الخامس: التجربة المصرية في تمكين المرأة.