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إقالة ومساءلة تأديبية.. قرارات عاجلة من وزير الصحة بشأن حادث مستشفى شبرامنت

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد جمعة:

قرر الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، إعفاء الدكتور خالد عبدالغني مدير مديرية الشؤون الصحية بمحافظة الجيزة من منصبه، وتكليف وكيل المديرية بتسيير الأعمال مؤقتاً.

وبحسب بيان لوزارة الصحة، يأتي ذلك في ضوء التقرير المقدم من نائب وزير الصحة والسكان للحوكمة والرقابة، عن ملابسات حادثة وفاة مريضة أثناء نقلها بمصعد مستشفى شبرامنت المركزي.

كما وجه عبدالغفار، باتخاذ ما يلزم نحو المساءلة التأديبية لكافة المقصرين في أداء واجبات وظيفتهم في ضوء ما ستسفر عنه التحقيقات التي تجريها النيابة العامة.

كما كلف إدارة الحوكمة والمراجعة الداخلية بالوزارة بمراجعة كافة عقود الصيانة للمصاعد والأجهزة الحيوية بكافة محافظات الجمهورية، بالتنسيق مع قطاع الطب العلاجي، وإدارة الشؤون الهندسية والتجهيزات بوزارة الصحة، وعرض تقريرها عليه خلال مدة لا تزيد عن أسبوع.

ولقيت سيدة مصرعها، أمس السبت، إثر توقف الأسانسير بها داخل مستشفى شبرامنت المركزي جنوب الجيزة.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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