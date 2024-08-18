أسامة الأزهري: أعتز بالعمل مع كل العاملين بالأوقاف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

قال الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف:"أعتز بالعمل مع زملائي الكرام، وداخل الوزارة كل شخص منهم جزء من صناعه النجاح، و موكول إليه ملف يقوده بمنتهى المهاره والإتقان لينجح به، فإذا نجح كل واحد منهم في مكانه صُنع من مجموع هذا النجاح نجاحٌ نهائي لوزاره الأوقاف.

وأضاف:"لأجل هذا حرصت اليوم أن يكون عرض التحضير للمؤتمر الخامس والثلاثين للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية وأعمال المؤتمر يقدمه الدكتور محمد عزت الأمين العام للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية".

وتابع وزير الأوقاف، :"لا أخفي على حضراتكم أنني فكرت لوهله أن أتغيب تماما عن هذا المؤتمر لأفسح المجال للدكتور محمد عزت الأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، لكن وجدت أن حضوري لعله أن يقدم له الدعم وأن يشد أزره في أن يؤدي أداء متألقا ناجحا فأنا اليوم حضرت لدعمه أتمنى له كل التوفيق في عرض موفق لأعمال المؤتمر.

جاء ذلك خلال كلمته في المؤتمر الصحفي، الأحد، بأحد فنادق القاهرة، لإعلان تفاصيل للمؤتمر الدولي الخامس والثلاثين للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية الذي يعقد ٢٥ و ٢٦ اغسطس الجاري.