وزير الأوقاف: المؤتمر الدولي الأول للواعظات يعقد برعاية الرئيس السيسي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

أكد الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، أن المؤتمر الدولي الـ٣٥ للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، ينطلق يوم 9 صفر 1446هـ الموافق 25 أغسطس 2024م، وبرعاية كريمة من الرئيس عبدالفتاح السيسي.

و أوضح وزير الأوقاف خلال المؤتمر الصحفي لإعلان تفاصيل

المؤتمر الدولي الذي ينطلق في دورته الخامس والثلاثون للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية هو المؤتمر الأول للواعظات بعنوان " دور المرأة في بناء الوعي"، الأحد، أن المؤتمر يعقد بحضور دولي كبير من العلماء من مختلف أنحاء الدنيا، ونسعد جميعا نحن أبناء مصر بتشريف ضيوف مصر الكرام ضيوفا كراما وأشقاء أعزاء في وطنهم الثاني مصر، وفي هذا البلد الذي نبتت فيه معاني الشهامة والكرم والعلم والحضارة والعراقة.

و أوضح أن هذا المؤتمر ينطلق من رؤية وزارة الأوقاف والتي تم الإعلان عنها مرارا في محافل ومنتديات ومواقف مختلفة، حيث تشرفت منذ أن تقلدت أمانة وزارة الأوقاف وأداء اليمين أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي أعلنت أننا ننطلق في عمل وزارة الأوقاف من رؤية تقوم على أربعة محاور، والمحاور الأربعة هي تنفيذ إجرائي عملي للشعار الكبير الذي نحلم به جميعا والذي هو تجديد الخطاب الديني.