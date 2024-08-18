وزير الأوقاف: المؤتمر الـ٣٥ للأعلى للشئون الإسلامية يبرز دور المرأة في بناء المجتمع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

أكد الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، أن مؤتمر "دور المرأة في بناء الوعي" والمقر له أن يعقد خلال الفترة من 25 وحتى 26 أغسطس الجاري يأتي كرسالة تقدير للمرأة، وإبراز دورها الكبير في بناء المجتمع، وبيان أن المرأة الواعية المثقفة، تدرك دائما احتياجات المجتمع، موجها الشكر والتقدير لكل سيدة.

وقال خلال المؤتمر التحضيري للمؤتمر الدولي الأول الواعظات الذي ينظمه المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بعنوان " دور المرأة في بناء الوعي"، الأحد، أن المؤتمر يعقد بمشاركة أكثر من ٥٠ دولة فضلا عن مشاركة شخصيات عامة، مشيرا إلى تلقي أكثر من 50 بحثا.

وأشار الأزهري إلى إن العمل في وزارة الأوقاف يسير وفق 4 محاور هي محاربة التطرف الديني، ومحاربة التطرف اللا ديني، وبناء الإنسان المعتدل الوسطي النافع للدين والدنيا، وصناعة الحضارة، موضحا أنه يتم استخدام كل الطاقات لمواجهة التحديات والفكر المتطرف، مع العمل على إعادة صناعة وبناء الإنسان المعتدل الوسطى المتوازن المحب للخير وبناء الكون، والعمل على بناء الحضارة بالعلم والمعرفه من علمائنا.