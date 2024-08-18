شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. ثانى مرحلة بالتنسيق تبدأ الثلاثاء بـ265 درجة للعلمى و230 للأدبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى خلال فعاليات المؤتمر الصحفى المنعقد بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة الواحدة ظهرا..

ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كلمة مسجلة، خلال فعاليات افتتاح المؤتمر الكشفي العالمي الثالث والأربعين، الذي أقيم بقصر القبة الرئاسي، مساء أمس، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بحضور الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وبمشاركة أمينة محمد، الأمين العام المساعد للأمم المتحدة، وأحمد هنداوي، الأمين العام للمنظمة العالمية للحركة الكشفية، وعددٍ من الوزراء وكبار المسئولين، ومنتسبي الحركة الكشفية المصرية والعالمية المشاركين بالمؤتمر. أبرزت صحيفة (الأنباء) الكويتية الصادرة صباح اليوم، الأحد، تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن استمرار الحرب بقطاع غزة يجر المنطقة إلى دائرة مفرغة وخطيرة من عدم الاستقرار، مشددا على ضرورة تضافر جميع الجهود لاغتنام فرصة المفاوضات الجارية، والوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار يحقن الدماء ويجنب المنطقة عواقب التصعيد. صحيفتان كويتيتان تبرزان تأكيد الرئيس السيسى على تضافر الجهود لوقف إطلاق النار بغزة

أعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي نتيجة تنسيق المرحلة الأولى خلال فعاليات المؤتمر الصحفى المنعقد بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مشيرا أن نتيجة القبول بكلية الطب 93.17% وطب الأسنان 92.80% والعلاج الطبيعى 92.19 والصيدلة 91.70%، و88.65% لكلية الهندسة و87.80% للتخطيط العمراني، مضيفا أن نتيجة القبول بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية من 85.24% كحد أدنى والألسن 84.17% والإعلام 83.17% والآثار 78.04%. أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، على أن حضور الأمهات مع الطلاب بـ المرحلة الابتدائية ثلاثة أيام في الأسبوع بالمدرسة في العام الدراسي الجديد 2024/2025، لمعرفة مستواهم الدراسي غير صحيح، موضحة أن ما يتم تداوله لا أساس له من الصحة ولم يصدر أي قرار بحضور الأم مع الطالب بالمرحلة الابتدائية ثلاثة أيام في الأسبوع بالمدرسة، وهذه شائعات. وزارة التعليم تنفى حضور الأمهات مع أبنائهن بالمدارس لمعرفة مستواهم تابع المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، موقف تقدم الأعمال بمشروعات العاصمة الإدارية الجديدة، وفى مقدمتها، منطقة الأعمال المركزية، والحدائق المركزية "كابيتال بارك"، والحى السكنى الثالث "كابيتال ريزيدنس"، والحى السكنى الخامس "جاردن سيتي الجديدة"، وغيرها من المشروعات التنموية المتنوعة. تلقت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، تقريراً مفصلاً حول ما قامت به الخطوط الساخنة المختلفة التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي خلال الفترة من يناير حتى يونيو 2024، والتي يستخدمها المواطنون للتعرف على خدمات الوزارة المختلفة سواء الرعاية أو الحماية الاجتماعية أو للاستفادة من الخدمات المختلفة التي تقدمها الوزارة أو للإبلاغ عن شكاوى. وزيرة التضامن: الخطوط الساخنة بالوزارة تستقبل 900 ألف اتصال خلال 6 أشهر فيديو.. وزير الإسكان يتابع موقف الأعمال بمشروعات العاصمة الإدارية الجديدة

رئيس الوزراء: الدولة تؤمن بأن الاستثمار فى الشباب استثمار فى مستقبل الوطنوزير التعليم العالي: 93.17% للطب و92.80% للأسنان و91.70% للصيدلة و88.65% لكلية الهندسة و85.24% بكلية الاقتصاد و83.17% للإعلام

تشهد سماء الكرة الأرضية غدا الإثنين، ظاهرة اكتمال بدر " شهر صفر" في الساعة التاسعة و29 دقيقة مساء وتبلغ نسبة لمعانه 100%، ويطلق عليه اسم (القمر الأزرق) باعتباره ثالث قمر مكتمل من أصل أربعة، خلال موسم الصيف في نصف الكرة الشمالي، ولكنه لن يبدو باللون الأزرق في السماء. ننشر سعر الذهب في مصر اليوم الأحد 18 اغسطس 2024، ويبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر الآن 3485 جنيها للجرام بدون مصنعية، بالتزامن مع الإجازة الأسبوعية لسوق الذهب بمصر. عيار 24 يسجل 3983 جنيها. عيار 21 يسجل 3485 جنيها. عيار 18 يسجل 2987 جنيها. الجنيه الذهب 27880 جنيها. سعر الذهب يستهل تعاملات اليوم عند 3485 جنيها للجرام عيار 21

غدا.. الأرض على موعد مع القمر الأزرق ونسبة لمعانة 100%

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الأحد، طقسا حارا رطبا نهارا على أغلب أنحاء الجمهورية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء.

طقس اليوم حار رطب نهارا على أغلب الأنحاء والعظمى بالقاهرة 36 درجة