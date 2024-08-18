شكرا لقرائتكم خبر عن الهلال الأحمر الفلسطينى: 1.9 مليون نازح فى غزة يعانون من انعدام الأمن الغذائى والان مع تفاصيل الخبر

قالت نبال فرسخ، مديرة الإعلام بجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم الأحد، إن 1.9 مليون نازح فلسطيني في غزة يعانون انعدامًا بالأمن الغذائي، لافتة لتوسع عمليات النزوح في القطاع.

وطالبت "فرسخ"، خلال تصريحاتها لـ"القاهرة الإخبارية" بالتدخل الحقيقي للمجتمع الدولي لإلزام إسرائيل بـ وقف العدوان وتمكين الطواقم الإغاثية من أداء مهامها.

ولفتت إلى أن الجمعية تعمل على إنشاء مخيمات لإيواء النازحين والعائلات النازحة في قطاع غزة، كما أنها تواصل مهامها لتقديم الخدمات اللازمة للفلسطينيين.

وأكدت حاجة الهلال الأحمر الفلسطيني لـ إدخال كميات كافية من الوقود والمستلزمات الطبية إلى قطاع غزة، مضيفة: "نعمل من خلال النقاط الطبية والمستشفيات الميدانية وسيارات الإسعاف للوصول إلى أكبر عدد من الضحايا".