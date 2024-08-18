تخصص مهن.. سقوط تشكيل عصابي لتزوير بطاقات الرقم القومي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، في ضبط تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في تزوير المحررات الرسمية.

معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة قطاع الأحوال المدنية قيام مالك مكتب مقاولات واستثمار عقاري مطلوب ضبطه واحضاره في 12 قضية تزوير بالاشتراك مع أحد الأشخاص المحبوس حالياً على ذمة قضية تزوير بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في تزوير المهن لعملائهما ببطاقات الرقم القومي بموجب سجلات تجارية بقصد تمكينهم من الحصول على تأشيرات تجارية تتيح لهم السفر للخارج.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم تزوير المحررات الرسمية وترويجها.