ضبط أكاديمية وهمية تمنح الدارسين شهادات "مضروبة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، كيان تعليمى بدون ترخيص بقصد النصب والاحتيال على المواطنين.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام أحد الأشخاص بإنشاء وإدارة كيان تعليمى بدون ترخيص كائن بدائرة قسم شرطة الساحل بالقاهرة لمنح شهادات وهمية مقابل مبالغ مالية والترويج لنشاطه الإجرامي على مواقع التواصل الاجتماعي عقب تقنين الإجراءات باستهداف الكيان المشار إليه تم ضبط المدير المسئول وعثر بداخله على عدد من الشهادات واستثمارات التسجيل والكتب التدريبية الخاصة بالكيان وإعلانات مطبوع.

وبمواجهته أقر بارتكابه المخالفات المشار إليها بالاشتراك مع المالك بقصد تحقيق الربح المادي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التعدي على حقوق الملكية الفكرية.