حبس متهم بهتك عرض فتاة في بولاق الدكرور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -صابر المحلاوي:

قررت النيابة العامة بالجيزة، حبس وافد عربي 4 أيام على ذمة التحقيقات، متهم بهتك عرض فتاة، بمنطقة بولاق الدكرور بالجيزة.

كانت ألقت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة بولاق الدكرور، القبض على المتهم الذي يحمل جنسية إحدى الدول العربية، بتهمة هتك عرض فتاة مصرية بمنطقة بولاق بالجيزة.

البداية بورود بلاغ لقسم شرطة بولاق الدكرور بمديرية أمن الجيزة من إحدى الفتيات، تتهم شابا عربيا، بالتعدي عليها وهتك عرضها بالقوة، على الفور انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتمكنوا من القبض عليه، وتم اقتياده إلى قسم شرطة بولاق الدكرور.

واتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة.