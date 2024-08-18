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وزير الأوقاف يكرم ممثل الوزارة في مسابقة بريكس للقرآن الكريم

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محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- أ ش أ:

كرم الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف القارئ الشيخ محمد عبد الكريم كامل عطية محمد إمام وخطيب بمديرية أوقاف الشرقية؛ والذي مثل وزارة الأوقاف في مسابقة بريكس للقرآن الكريم العالمية الدولية؛ التي انطلقت في مدينة قازان عاصمة جمهورية تتارستان في روسيا الاتحادية؛ حيث أحرز المركز الثاني في المسابقة وكان أداؤه فيها أداء مشرفا ومتألقا، وأهداه درع وزارة الأوقاف المصرية وشهادة تقدير دعمًا لجهده وتفوقه.

وأكد القارئ الشيخ محمد عبد الكريم كامل أنه سيظل مدينًا بالتقدير للدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف على هذا الدعم والتكريم، معاهدًا الله (عز وجل) على مواصلة العطاء في خدمة القرآن الكريم وأهله.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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