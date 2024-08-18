يظهر غدًا.. هل لـ"القمر الأزرق" تأثير ضار على الأرض؟.. معهد الفلك يوضح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد السعداوي وأ ش أ:

يكتمل بدر شهر "صفر" غدًا في الساعة التاسعة و29 دقيقة مساءً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة، وتبلغ نسبة لمعانه 100%.

ويستعد الراصدون وهواة الفلك، غدًا الإثنين، لمتابعة وتصوير ظاهرة "القمر الأزرق" التي تزين سماء النصف الشمالي من الكرة الأرضية.

قال الدكتور أشرف تادرس، أستاذ الفلك بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، إن هذا البدر يطلق عليه اسم (القمر الأزرق)؛ باعتباره ثالث قمر مكتمل من أصل أربعة، خلال موسم الصيف في نصف الكرة الشمالي؛ ولكنه لن يبدو باللون الأزرق في السماء، إذ سيبدو مثل باقي الأقمار (البدر) التي نراها كل شهر .

ونوه تادرس بأن الأقمار الزرقاء تحدث في المتوسط مرة واحدة كل سنتَين ونصف السنة تقريبًا؛ مما أدى إلى ظهور مصطلح "مرة واحدة في القمر الأزرق"؛ أي نادرًا ما يحدث،كاشفًا عن أن تلك الظاهرة ستحدث مرة أخرى في مايو 2027 .

وأكد أستاذ الفلك بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية أن اكتمال القمر "ليس له أي تأثير ضار على الأرض".

وأوضح تادرس أن أفضل وقت لرؤية التضاريس والفوهات البركانية والحفر النيزكية على سطح القمر باستخدام النظارات المعظمة والتلسكوبات الصغيرة .

وقال المهندس ماجد أبو زاهرة، رئيس الجمعية الفلكية بجدة، في بيان له اليوم الأحد، إن تسمية القمر الأزرق الموسمي، تشير إلى ثالث قمر بدر من أربعة بدور خلال الموسم الحالي، في الفترة ما بين الانقلاب الصيفي والاعتدال الخريفي؛ إذ عادة ما يوجد ثلاثة بدور في كل فصل، ولكن يمكن أن يظهر في بعض الفصول أربعة بدور ويطلق على القمر الزائد في هذا الفصل اسم "القمر الأزرق الموسمي" ويحدث بمعدل نحو مرة كل سنتين ونصف السنة، لذا سيكون التالي في 20 مايو 2027.

وأوضح أبو زاهرة أن هناك تعريفًا آخر شائع للقمر الأزرق، وهو يشير إلى ثاني قمر بدر في شهر واحد بالتقويم الشمسي، وقد حدث آخر مرة في عام 2023، وسيحدث التالي في عام 2026 .

ونوه رئيس الجمعية الفلكية بجدة بأن القمر يظهر بدراً طوال ليل غد، ولكن علميًّا تطلق تسمية القمر البدر عند اللحظة التي يكون القمر بزاوية 180 درجة من الشمس، والتي ستحدث عند الساعة (06:25 مساء بتوقيت جرينتش) وسيكون أكمل نصف مداره حول الأرض خلال الشهر.

وأكد أبو زاهرة أنه لن يكون للقمر الأزرق تأثير على كوكب الأرض باستثناء ظاهرتَي المد والجزر، وهو أمر طبيعي، ففي كل شهر في يوم البدر المكتمل تنتظم الأرض والقمر والشمس، مما يؤدي إلى حدوث مد وجزر واسع المدى، ومع اقترب القمر من نقطة الحضيض سيظهر المد في ظاهرة تُعرف بالمد العالي الحضيضي.

ودعت جمعية مصر الجديدة الشباب والنشء لمشاهدة ورصد ظاهرة البدر الأزرق من سماء مكتبة مصر الجديدة العامة، من خلال أمسية فلكية تبدأ غدًا من الساعة ٦ مساء وحتى منتصف الليل، بالتعاون مع الجمعية المصرية لعلوم الفلك.

ويحاضر في الأمسية المهندس عصام جودة الرئيس التنفيذي للجمعية المصرية لعلوم الفلك وعضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك؛ حيث سيتم شرح ظاهرة اكتمال القمر وسبب تسميته بالقمر الأزرق والرد على كل الاستفسارات.