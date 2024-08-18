رئيس هيئة الدواء يناقش مع مسؤولي الصحة العالمية ترشيد استهلاك المضادات الحيوية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد جمعة:

اجتمع الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، مع وفد من مكتب منظمة الصحة العالمية بالقاهرة؛ لمناقشة ترشيد استهلاك المضادات الحيوية.

ووفق بيان اليوم، ناقش الاجتماع، آليات تنظيم وتعزيز الاستخدام الرشيد لمضادات الميكروبات للحد من الاستخدام غير الآمن وغير الرشيد للمضادات الميكروبية، ومكافحة مشكلة الاستخدام الخاطئ لمضادات الميكروبات، وتوحيد سياسات و إجراءات استخدام المضادات الميكروبية طبقا للمعايير القياسية، ووضع البروتوكولات الدوائية في جميع مراحله، بالإضافة إلى وضع آليات التوعية المجتمعية بما ينعكس إيجابياً على صحة المريض المصري، ويحد من مخاطر مقاومة مضادات الميكروبات.

كما ناقش الاجتماع متابعة ومراقبة استهلاك مضادات الميكروبات وأنماط استخدامها، وأهمية التوعية المجتمعية بالأخطار الناتجة عن الاستخدام غير الرشيد للمضادات الحيوية، وعمل حملة توعية بمخاطر مقاومة المضادات الحيوية لدى طلاب الجامعات المصرية.