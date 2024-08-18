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بطلقتين في الرقبة والجسد.. تأجيل محاكمة متهم بالشروع في قتل طليقته ونجله بالتجمع

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأحد، تأجيل محاكمة متهم بالشروع في قتل زوجته ونجله، بإطلاق النار عليهما داخل مسكنهما بالقاهرة الجديدة، لجلسة 16 أكتوبر المقبل.

وكشفت التحقيقات أن المتهم قام بإطلاق النيران على زوجته ونجله، وتسبب في إصابة زوجته بطلقتين في الرقبة والجسد، بعد نشوب خلافات أسرية بينهما.

النيابة وجهت للمتهم تهمة الشروع في القتل، وحيازة سلاح وطلقات نارية، والتسبب في إصابة المجني عليها بالإصابات الواردة في تقرير الطب الشرعي على النحو المبين في التحقيقات.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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