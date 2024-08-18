شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب المرافق: إقرار قانون العمل أحد أهم الملفات على طاولة وزير العمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد هشام فؤاد رئيس النقابة العامة للمرافق العامة والنائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للخدمات، أن إقرار قانون العمل الجديد، يُعد أحد أهم الملفات أمام وزير العمل الجديد، ويهدف لإحداث التوازن بين أصحاب العمل و العمال وخلق بيئة جيدة للاستثمار والاقتصاد الوطني ، خاصة بعد تأخر صدوره لأكثر من 10 سنوات، منذ بدء مناقشته فى 2014.



ولفت فؤاد، إلى ضرورة أن يتضمن القانون ما يضمن تطوير وسائل حل النزاعات العمالية الجماعية بدلا من الأساليب الودية لتتناسب مع التطور فى مستويات وأشكال تلك النزاعات ووضع نظام قضائی متخصص للفصل فى الدعاوى العمالية لمعالجة البطء فى إجراءات التقاضى وتحقيق العدالة الناجزة، فضلا عن التنسيق بين قانون العمل الجديد وعددا من القوانين المرتبطة به مثل: التأمينات الاجتماعية والمعاشات، بالإضافة إلى إنشاء صندوق لرعاية العمالة غير المنتظمة وتشغيلها على أن يراعى تمثيل الجهات المعنية بما فيها الاتحاد العام لـ نقابات عمال مصر فى تشكيله.