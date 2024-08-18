شكرا لقرائتكم خبر عن وزير العمل لـ"رجال الأعمال": نتعاون مع الشركاء لتدريب العمال وفق احتياجات السوق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى محمد جبران، وزير العمل، اليوم الأحد بديوان عام الوزارة، بالعاصمة الإدارية الجديدة مع وفد من مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية، برئاسة السيد محمد هنو. وتباحث الجانبان، مجموعة من الملفات، والقضايا، التى تخص مجال العمال.

وأكد الوزير جبران، حرص الدولة المصرية، التشجيع على الاستثمار، وتحقيق المزيد من الأمان الوظيفى للعامل، وتهيئة بيئة العمل اللائقة لذلك، وقال إن "الوزارة" تعكف على سُرعة إصدار قانون العمل فى أقرب وقت، بعد الانتهاء من مناقشته، بالتعاون مع جميع شركاء العمل والتنمية، ليحقق المزيد من التوزان فى علاقات العمل، بين طرفى العملية الإنتاجية.

كما أكد الوزير على جهود الوزارة فى مجال التدريب المهنى، وتنفيذ استراتيجية "التدريب من أجل التشغيل فى الداخل والخارج"، وأوضح مقومات "الوزارة" فى هذا الشأن، مع كافة الوزارات والجهات المعنية بهذا الملف، وتهدف من خلاله، صناعة عامل مصرى ماهر، ومُدرب، تتماشى إمكانياته، مع احتياجات سوق العمل..

من جانبه أشار رئيس مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية على جهود وزارة العمل، خلال الفترة الراهنة فى العديد من الملفات، ومنها العمل على تطوير منظومة التدريب المهنى، طبقًا لاحتياجات "السوق"، وكذلك ملف شهادات قياس مستوى المهارة، ومزاولة الحرفة بشكل رسمى، وتطرق إلى "جمعية رجال الأعمال"، ودورها فى المجتمع، بالعمل فى عدد كبير من المحافظات، والتعاون، ودعم كافة البرامج والتوجهات بشأن خدمات التوظيف، وتأهيل العمالة الفنية والمهنية، من خلال تحسين منظور العمل المهنى، و"التعليم المزدوج"، وبناء جسور ربط بين أصحاب الأعمال، والباحثين عن العمل، بتوفير أعلى جودة من التوظيف الفنى والمهنى.

وكذلك تنمية وتطوير المنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر القائمة، والمعاونة على رفع مستوى الدخل لأصحابها والعاملين معهم وكذلك المساعدة فى تحويل هذه المنشآت من القطاع غير الرسمى إلى القطاع الرسمى، والمساهمة بشكل فعال فى خلق فرص عمل جديدة للحد من مشكلة البطالة.