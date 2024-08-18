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مجلس "المتحدة" وأبطال أولمبياد باريس يتفقدون منطقة الحفلات بمهرجان العلمين

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القاهرة - سامية سيد - كتب أحمد عبد الرحمن - تصوير كريم عبد العزيز

الأحد، 18 أغسطس 2024 07:35 م

أفادت قناة "إكسترا نيوز"، في خبر عاجل لها، أن أبطال مصر في أولمبياد باريس 2024 ووزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، ومجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، يقومون بجولة تفقدية لمنطقة الحفلات الكبرى على هامش فعاليات مهرجان العلمين الجديدة.

يذكر أن مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية اصطحب أبطال مصر في أولمبياد باريس 2024 ووزير الشباب والرياضة أشرف صبحى في جولة تفقدية لمهرجان العلمين الجديدة.

واستقبلت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أبطال مصر في أولمبياد باريس 2024 برفقة وزير الشباب والرياضة أشرف صبحى في مهرجان العلمين الجديدة.

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جانب من الجولة 

 

احمد الجندي في جولة مع وزير الرياضة
احمد الجندي في جولة مع وزير

 

اشرف سلمان رئيس مجلس أدارة الشركة المتحدة وعمرو الفقي الرئيس التنفيذى للشركة المتحدة ومحمد يحيي رئيس المتحدة الرياضية
اشرف سلمان رئيس مجلس أدارة الشركة المتحدة وعمرو الفقي الرئيس التنفيذى للشركة المتحدة ومحمد يحيي رئيس المتحدة

 

جولة لوزير الرياضة وقيادات المتحدة مع ابطال اولمبياد باريس
جولة لوزير الرياضة وقيادات المتحدة مع ابطال اولمبياد باريس

 

علم مصر وشعار الاولمبياد
علم مصر وشعار الاولمبياد

 

وزير الرياضة وابطال الاولمبياد
وزير الرياضة وابطال الاولمبياد

 

 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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