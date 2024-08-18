شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة: سعداء بوجود أبطال مصر بأولمبياد باريس معنا اليوم فى العلمين والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة من مهرجان العلمين الجديدة إننا سعداء بوجود أبطال مصر في أولمبياد باريس 2024 معنا اليوم في فعاليات مهرجان العلمين الجديدة، وذلك وفقا لخبر عاجل على قناة إكسترا نيوز.

يأتى مهرجان العلمين الجديدة في إطار استراتيجية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لإطلاق مبادرات وطنية ومنها مهرجان العلمين الجديدة، بهدف تسليط الضوء على التنمية العمرانية التي شهدتها منطقة الساحل الشمالي الغربي بأكملها، وعلى رأسها مدينة العلمين الجديدة، والترويج للسياحة في المدينة وما تتميز به من شواطئ ساحرة ومناخ معتدل معظم أيام السنة، وكذلك الترويج للفرص الاستثمارية بمنطقة الساحل الشمالي الغربي، والتأكيد على دور القوى الناعمة في دعم جهود الدولة للتنمية وتطوير الوجهات السياحية المختلفة، كما نظم المهرجان العديد من الرحلات للطلبة وذوي الإعاقة، إلى جانب دعم السيدات المعيلات والمنتجين والمصنعين والشباب، بالإضافة إلى دعم جهود بناء الإنسان والتنمية البشرية.

وشهد المهرجان تعاون مثمر مع كافة الوزارات والهيئات والشركة المتحدة، والتي حرصت على أن تضم أجندة الدورة الثانية من مهرجان العلمين الجديدة عروضا فنية وثقافية ورياضية وترفيهية متنوعة تناسب مختلف اهتمامات الزوار، وتستقطب السياح من مختلف الجنسيات، ووفرت للجمهور في المنازل قناة U LIVe ليستطيع الجميع من متابعة ومشاهدة فعاليات المهرجان المختلفة والمتنوعة على التليفزيون، حيث تشهد نسخة مهرجان العلمين 2024 فعاليات متنوعة، ما بين عروض مسرحية فنية من إنتاج أشهر المنتجين وببطولة ألمع النجوم الكبار والفنانين الشباب، ومباريات لأساطير ونجوم كرة القدم والسلة والطائرة والبادل تنس.



احمد الجندي صاحب ذهبية باريس



احمد الجندي في جولة مع وزير الرياضة



احمد الجندي



اشرف سلمان رئيس مجلس أدارة الشركة المتحدة وعمرو الفقي الرئيس التنفيذى للشركة المتحدة ومحمد يحيي رئيس المتحدة الرياضية



الجندي وسارة سمير



الجندي



جانب من المؤتمر الصحفى فى مدينة العلمين



جولة لوزير الرياضة وقيادات المتحدة مع ابطال اولمبياد باريس



سارة سمير بطلة رفع الاثقال



سارة سمير



عبد اللطيف منيع بطل المصارعة



علم مصر وشعار الاولمبياد



محمد السيد بطل السلاح



محمد جبر لاعب المصارعة



محمد جبر



وزير الرياضة وابطال الاولمبياد



وزير الرياضة واحمد الجندي



وزير الرياضة وكريم كحلة