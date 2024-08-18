شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الجندى من مدينة العلمين الجديدة: الإرادة أهم شيء في النجاح والان مع تفاصيل الخبر

قال أحمد الجندى بطل ذهبية لعبة الخماسي الحديث في أولمبياد باريس، إن الإرادة هي أهم شيء في النجاح، مضيفا أن تحطيم الرقم العالمي لم يكن سهلا، وبذلت الكثير من الجهد والتعب للوصول إلى الرقم القياسي.

وأضاف بطل ذهبية لعبة الخماسي الحديث في أولمبياد باريس، إنهم استطاعوا تحطيم الرقم القياسى والعالمى مرتين وأنه فخور جدا بذلك، مقدما الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى على دعمه للرياضة.

وأعرب أحمد الجندى عن تمنيه تحقيق عدد أكبر من الميداليات في أولمبياد لوس أنجلوس، مضيفا: "وجودنا في مهرجان العلمين الجديدة له قيمة ونأمل أن نشرف الرياضة المصرية".

وتفقد أبطال مصر في أولمبياد باريس 2024 ووزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، ومجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، المنطقة الشاطئية الترفيهية على هامش فعاليات مهرجان العلمين الجديدة.

كما أجرى أبطال مصر في أولمبياد باريس 2024 ووزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، ومجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، جولة تفقدية لمنطقة الحفلات الكبرى على هامش فعاليات مهرجان العلمين الجديدة.

يذكر أن مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية اصطحب أبطال مصر في أولمبياد باريس 2024 ووزير الشباب والرياضة أشرف صبحى في جولة تفقدية لمهرجان العلمين الجديدة.

واستقبلت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أبطال مصر في أولمبياد باريس 2024 برفقة وزير الشباب والرياضة أشرف صبحى في مهرجان العلمين الجديدة.



جانب من الجولة فى مدينة العلمين الجديدة



أحمد الجندى خلال المؤتمر الصحفى فى مدينة العلمين



أحمد الجندى وأشرف صبحى وزير الشباب والرياضة خلال جولة مدينة العلمين الجديدة



المؤتمر الصحفى



جانب من الجولة