شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الجندي عن صعاب «ذهبية باريس»: أصبت بخلع في الكتف 3 مرات والان مع تفاصيل الخبر

تحدَّث أحمد الجندي، المتوج بالميدالية الذهبية في أولمبياد باريس 2024 في الخماسي الحديث، عن تحقيقه النجاح في عالم الرياضة، قائلا: «أضع هدفا كبيرا لنفسي، مثل ذهبية الأولمبياد، ولكي أحقق هذا الهدف كان لا بد من وضع أهداف أصغر أحققها».

وأضاف الجندي، في مؤتمر صحفي في مدينة العلمين الجديدة، على هامش مهرجان العلمين، أذاعته قناة «إكسترا نيوز»: «كل إنجاز أحققه على طريق الإنجاز الكبير يجعلني متحفزا لتحقيق الإنجازات، أي أننا نتحدث عن خطوات على سلم، نسقط أحيانا ونقف في أحيان أخرى».

وتابع: «في آخر 3 سنوات، أصبت بخلع في الكتف 3 مرات، كانت آخرها قبل الأولمبياد بشهر ونصف، ولم أستطع استكمال منافسات بطولة العالم بسبب إصابة العالم للسلاح في خلع الكتف، ولكن معالجهاز الطبي والمدربين سهَّلوا عليّ الأمور كثيرا، ولم نفز بالميدالية الذهبية فقط، ولكن كسرنا الرقم العالمي الأولمبي».

وأكد: «العلاقة مع الله والعلاقة مع الأهل أمران مهمان للغاية من أجل تحقيق النجاح، وهناك شخصية البطل، فيجب أن يكون صبورا ويركز في كل ما يفعله».



الجندي وسارة سمير



الجندي



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