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أحمد الجندي: الرئيس السيسي يهتم بوجود الأبطال الرياضيين فى فعاليات الدولة

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القاهرة - سامية سيد - كتب محمد شرقاوى - تصوير كريم عبد العزيز

الأحد، 18 أغسطس 2024 08:33 م

وجّه أحمد الجندي، المتوج بالميدالية الذهبية في أولمبياد باريس 2024 في الخماسي الحديث، الشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي على الاهتمام بالرياضة بشكل كبير.

كما شكر «الجندي»، خلال مؤتمر صحفي بمدينة العلمين الجديدة، وعرضته قناة «إكسترا نيوز»، الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، على دعمها للرياضة المصرية.

وقال «الجندي»، إنه منذ 3 سنوات خلال التكريم الرئاسي بعد أولمبياد طوكيو، كان الرئيس السيسي مهتما بوجود الأبطال الرياضيين في أي فعالية وحدث في الدولة، موجهًا الشكر للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والاتحادات .

الجندي
الجندي

 

الجولة داخل مدينة العلمين
الجولة داخل مدينة العلمين

 

جولة لوزير الرياضة وقيادات المتحدة مع ابطال اولمبياد باريس
جولة لوزير وقيادات المتحدة مع ابطال اولمبياد باريس

 

وزير الرياضة وابطال الاولمبياد
وزير الرياضة وابطال الاولمبياد

 

وزير الرياضة واحمد الجندي
وزير الرياضة واحمد الجندي

 

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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