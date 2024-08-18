نجل ضحية حادث المصعد بمستشفى شبرامنت يروي اللحظات الأخيرة في حياتها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

روي محمد العربي، نجل السيدة ضحية حادث المصعد بمستشفى شبرامنت المركزي بالجيزة، عن تفاصيل الحادثة التي أدت لوفاة والدته.

كشف العربي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" على قناة الحدث اليوم: "والدتي كانت تعاني من كسر في فخذها وذهبنا بها إلى مستشفى شبرامنت لتلقي العلاج اللازم، وبعد إجراء الكشف والفحوصات تبين أنها تحتاج إلى تغيير نصف المفصل".

وأضاف: "والدتي أجرت العملية الجراحية المطلوبة ثم بدأنا الاستعداد للخروج من المستشفى، ركبنا الأسانسير وإحنا بنطلع منه الترول.. الأسانسير اشتغل لوحده ورفعه إلى السقف، وبدأ الدم يتساقط من وجه وفم والدتي، ونطقت الشهادة وماتت في نفس اللحظة"

وأشار نجل السيدة ضحية حادث المصعد بمستشفى شبرامنت المركزي، إلى أنهم قاموا بدفن والدته عقب انتهاء التحقيقات واتخاذ الإجراءات اللازمة.

واختتم محمد العربي إلى أنهم تقدموا بشكوى للإدارة الصحية بمركز إمبابة التابع لها مستشفى شبرامنت، وطالبوا بحق والدته وبمحاسبة المقصرين المسؤولين عما حدث.