الصحة: نمتلك نظامًا قويًا للرصد والكشف المبكر عن فيروس جدري القرود

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أن مصر تظل خالية من فيروس جدري القردة منذ عام 1998، حيث يُعتبر فيروس جدري القرود مرضًا معديًا ينتقل عبر البعوض المصاب، موضحًا أنه قد تم التحقق من عدم وجود حالات سريان داخلي للمرض في البلاد.

وأشار عبد الغفار، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "الساعة 6" المذاع على قناة "الحياة"، إلى أن وزارة الصحة تمتلك نظامًا قويًا للرصد والكشف المبكر عن فيروس جدري القرود، مما يساهم في منع تفشي المرض، كما يشمل هذا النظام مراقبة الحالات وتوفير خدمات الوقاية للمسافرين.

وأوضح أن هناك فرقًا بين حالة الطوارئ والجائحة، حيث أعلنت منظمة الصحة العالمية عن 7 أمراض طوارئ صحية، منهم مرضين فقط تحولا إلى جائحة وهما إنفلونزا الخنازير وكورونا.

أما بالنسبة للأعراض، قال المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان إنها تظهر على جسم الإنسان بشكل رئيسي على شكل طفح جلدي وحويصلات جلدية على الجلد والكفين، بالإضافة إلى الأعضاء التناسلية.