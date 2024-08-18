نقابة الصحفيين تعلن عن فتح حجز شقق بالسادس من أكتوبر لأعضائها -(تفاصيل)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمرو صالح:

أعلنت لجنة الإسكان والمشروعات، بنقابة الصحفيين في بيان لها اليوم الأحد، عن فتح باب الحجز لعدد 50 وحدة سكنية في مدينة الصحفيين بالسادس من أكتوبر.

وأوضح البيان، إنه جرى فتح باب الحجز لعدد 50 وحدة سكنية بمدينة الصحفيين في مدينة السادس من أكتوبر، ويسدد مبلغ 250 ألف جنيه عبارة عن (150 ألف جنيه قيمة مقدم الحجز، و100 ألف جنيه قيمة القسط الأول).

وأشارت إلى ضرورة الحصول على إذن الدفع من لجنة الإسكان في مجمع الخدمات بالطابق الأول في النقابة، وذلك اعتبارًا من غدٍ الإثنين 19 أغسطس 2024م، والحجز بأولوية السداد.