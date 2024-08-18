بعد إلغاء العقد المشهر.. ننشر المستندات المطلوبة لإصدار تراخيص البناء الجديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أعلنت وزارة التنمية المحلية، عن الأوراق المطلوبة للحصول على تراخيص البناء الجديدة في المدن، وذلك بالتزامن مع التسهيلات الجديدة التي قدمتها الوزارة للمواطنين.

وحددت وزارة التنمية المحلية، المستندات المطلوبة للحصول على تراخيص البناء الجديدة في المدن، على النحو التالي:

1- نسخة من بطاقة الرقم القومي.

2- خريطة الموقع.

3- عقد مع مهندس معتمد من النقابة وتوكيل رسمي له.

4- الرسومات والتصميمات الهندسية التي تتماشى مع الأكواد والشروط البنائية، موقعة من المهندس المعني.

5- إثبات ملكية قطعة الأرض.

6- تقديم وثيقة تأمين في الحالات التي تتطلب ذلك.

إجراءات وخطوات استخراج ترخيص بناء

أولًا: خطوات استخراج بيان صلاحية الموقع

1- تقديم الطلب إلى المركز التكنولوجي.

2- إجراء الرفع المساحي بعد دفع الرسوم.

3- إصدار وتسليم بيان صلاحية الموقع عبر المركز التكنولوجي خلال 5 أيام.

ويستغرق إجمالي الوقت اللازم لاستخراج بيان صلاحية الموقع حوالي 20 يومًا من تاريخ تقديم الطلب.

ثانيًا: خطوات الحصول على تراخيص البناء

1- تقديم المواطن للطلب واستكمال المستندات المطلوبة.

2- فحص ملف الترخيص من قبل المركز التكنولوجي وإدارة التخطيط والتنظيم.

3- تعاقد المواطن مع مهندس للإشراف ومقاول للتنفيذ، وتسليم نسخ من العقود للمركز التكنولوجي.

4- مراجعة ملف الترخيص من لجنة الفحص بالوحدة المحلية، وتحديد الرسوم والمبالغ المستحقة لإصدار الترخيص.

5- دفع الرسوم والمبالغ المطلوبة، وإصدار الترخيص موقَّع من رئيس الوحدة ومختوم من الجهة الإدارية.

وتكون المدة الإجمالية لإنهاء إجراءات إصدار تراخيص البناء 26 يومًا للحالات التي لا تستلزم تقديم وثيقة تأمين، و40 يومًا للحالات التي تتطلب ذلك.