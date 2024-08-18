حدث في 8 ساعات| نتيجة تنسيق المرحلة الأولى.. وترقية عدد من السفراء والوزراء المفوضين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

شهدت مصر، اليوم الأحد، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها، إعلان الجريدة الرسمة قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، بترقية عدد من السفراء والوزراء المفوضين والمستشارين.

ويرصد "الخليج 365"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي:

قرار جمهوري بترقية عدد من السفراء والوزراء المفوضين والمستشارين

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم قرار رئيس الجمهورية رقم 332 لسنة 2024 بترقية عدد من السفراء والوزراء المفوضين والمستشارين.

وتضمن القرار أن يعين في وظيفة سفير من الفئة الممتازة كل من السفراء: نهلة محمد عصام الدين الظواهري، هشام فتحي محمد مصطفى، محمد أحمد فتحي أبو الخير، خالد محمد عبد الحليم راضي، أحمد محمد عثمان شاهين، عمرو عبد العزيز مصطفى عبد الوارث، محمد محمد خليل مرسي،

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بعد قليل.. قطع المياه عن هذه المناطق بالجيزة لمدة 4 ساعات

كشفت محافظة الجيزة، عن قطع المياه وضعف ضغوطاتها ببعض المناطق بمدينة 6 أكتوبر وحدائق الأهرام؛ وذلك لتنفيذ الصيانة الطارئة لمحطة المحولات المغذية.

وقالت "الجيزة"، بحسب بيانها، السبت، أن سبب قطت المياه يعود إلى أن الشركة المصرية لنقل الكهرباء ستنفذ أعمال الصيانة الطارئة والضرورية بمحطة محولات دهشور المغذية لرافع المياه العكرة المسئول عن مد محطات تنقيه مياه الشرب بمدينة 6 أكتوبر.

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برقم الجلوس.. نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2024

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي نتيجة تنسيق المرحلة الأولى لطلاب الثانوية العامة للعام الجامعي 2024- 2025، وذلك خلال مؤتمر صحفي لمكتب التنسيق بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور محمد أيمن عاشور.

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حالة الطقس اليوم.. الأرصاد تُحذر: الحرارة تصل لـ44 درجة ورياح بهذه المناطق

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الأحد 18 أغسطس 2024، والأحوال الجوية المتوقعة اليوم، وذلك وفقا لما رصدته الهيئة من درجات حرارة متوقعة في كافة محافظات الجمهورية.

وقالت "الأرصاد"، إنه من المتوقع أت يسود اليوم الأحد، طقس حار رطب نهارًا على أغلب الأنحاء، شديد الحرارة على جنوب سيناء والبلاد، مائل للحرارة رطب ليلًا.

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إلغاء آلية السعر المبدئي للأراضي.. "الإسكان" تستجيب لمطالب غرفة التطوير العقاري

أعلنت غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، أن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، استجاب لمطالب الغرفة بناءً على مجموعة من المخاطبات إلى جانب لقاءات جمعت وزير الإسكان بالمهندس طارق شكري، رئيس غرفة صناعة التطوير العقاري.

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الليلة تصل لـ400 ألف جنيه.. 51 صورة ترصد أغلى شاليه في الإسكندرية والغردقة

يهتم العديد من المواطنين والأسر، بالبحث عن أفضل الفنادق والشاليهات خاصة في محافظة الإسكندرية والغردقة، تزامنًا مع إجازة نهاية العام، حيث يُعدن من أفضل المناطق لقضاء العطلات بهما.

ويرصد "الخليج 365"، خلال السطور التالية، أغلى شاليه في الإسكندرية والغردقة، وفق موقع بوكينج.

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يظهر غدًا.. هل لـ"القمر الأزرق" تأثير ضار على الأرض؟.. معهد الفلك يوضح

يكتمل بدر شهر "صفر" غدًا في الساعة التاسعة و29 دقيقة مساءً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة، وتبلغ نسبة لمعانه 100%.

ويستعد الراصدون وهواة الفلك، غدًا الإثنين، لمتابعة وتصوير ظاهرة "القمر الأزرق" التي تزين سماء النصف الشمالي من الكرة الأرضية.

قال الدكتور أشرف تادرس، أستاذ الفلك بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، إن هذا البدر يطلق عليه اسم (القمر الأزرق)؛ باعتباره ثالث قمر مكتمل من أصل أربعة، خلال موسم الصيف في نصف الكرة الشمالي؛ ولكنه لن يبدو باللون الأزرق في السماء، إذ سيبدو مثل باقي الأقمار (البدر) التي نراها كل شهر .

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المرحلة الثانية للتنسيق.. كليات شاغرة لطلاب علمي علوم (تمريض وطب بيطري)

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، نتيجة تنسيق المرحلة الأولى والحدود الدنيا للكليات ضمن هذه المرحلة.

كما أعلنت الوزارة، عن الأماكن الشاغرة في المرحلة الثانية بالنسبة للشعبة العلمية علوم.

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