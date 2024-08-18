وفاة والدة الكاتب حلمي النمنم وزير الثقافة الأسبق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شاكر:

توفيت اليوم الأحد، السيدة النبوية حسن محمد جبريل، والدة الكاتب الصحفي حلمي النمنم وزير الثقافة الأسبق.

وشغل الكاتب الصحفي والمؤرخ حلمي النمنم، العديد من المناصب القيادية داخل وزارة الثقافة وخارجها، من بينها أنه كان نائبًا لرئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب عام 2009م، ثم تولى رئاسة هيئة الكتاب، ثم دار الكتب والوثائق القومية، وفي عام ٢٠١٥ حمل حقيبة الثقافة.

وله عدة مؤلفات منها: "على يوسف وصفية السادات"، "الفكر العربى والصهيونية وفلسطين"، وله العديد من الكتب والإصدارات السياسية كان آخرها كتاب "سيد قطب.. سيرة وتحولات" عن دار الكرمة، كما أنه من بين مؤلفاته "حسن البنا الذى لا يعرفه أحد"، و"الأزهر الشيخ والمشيخة"، "الحسبة وحرية التعبير"، "سيد قطب وثورة يوليو"، وغيرها العديد من المؤلفات.