شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالى: 550 مؤسسة تعليمية تنتظر قرار الاعتماد من هيئة الجودة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي، إن 550 مؤسسة تعليمية تنتظر قرار الاعتماد من هيئة الجودة، مؤكدا أنه رقم كبير، مشددا على أن وزارة التعليم العالي حريصة على تطوير مهنة الهندسة.

وأضاف عاشور، خلال كلمته في مؤتمر التعليم الهندسي، الذي تنظمه نقابة المهندسين، بحضور الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري،: أن وجود مهندس على رأس وزارة التعليم العالي، قد يفيد نقابة المهندسين في الدفع نحو الارتقاء بمهنة الهندسة، كما أنه كان يتمنى أن يكون مؤتمر اليوم، تحت عنوان التعليم التعليم الهندسي ومزاولة المهنة.

وأشار وزير التعليم العالي، إلى أن وزارة التعليم العالي حريصة على تنمية الابتكار لدى الشباب المصري، وهناك 22 فريقا من مختلف الجامعات المصرية كانوا يخضون ماراثون لتصنيع سيارة مصرية تعمل بالكهرباء.