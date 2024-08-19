"استغل ذهاب مراته للسوق".. إحالة متهم بالاعتداء الجنسي على شقيقة زوجته بالزيتون للمحاكمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

أحالت النيابة العامة بالزيتون، متهمًا إلى محكمة الجنايات لاتهامه بالتعدي على شقيقة زوجته جنسيًا.

وذكر قرار الإحالة أن المتهم استغل غياب زوجته خارج المنزل لشراء متطلباته فاقتحم على شقيقة زوجته الغرفة وتناوب الاعتداء عليها.

ذكر القرار أن زوجة المتهم هي من أنقذت شقيقتها من المتهم عندما وصلت واستعانت بالجيران الذين تعدوا عليه بالضرب.

واعترف المتهم بارتكاب الواقعة موضحا أنه لم يدرك ما يفعله نتيجة تعاطيه المواد المخدرة، وأن ليلة الواقعة كان متعاطيًا للمخدر واستيقظ وكانت آثار المخدر في جسده، فوسوس له الشيطان وحاول التعدي على شقيقة زوجته.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.