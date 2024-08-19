شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار × 24 ساعة.. متحدث الصحة: لم نرصد أي حالات لجدري القرود داخل مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم ”الخليج 365” أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:

«100 يوم صحة» قدمت أكثر من 26 مليونا و235 ألف خدمة مجانية خلال 17 يوما

متحدث الصحة: لم يتم رصد أي حالات لجدري القرود داخل مصر

كامل الوزير: الانتهاء من تصنيع 8 قطارات سريعة و2 جرار بضائع للعمل في الخط الأول

وزير التعليم العالى: أماكن شاغرة بكليات حقوق وتربية وآداب بالمرحلة الثانية

‎وزير التعليم العالي: 93.17% للطب و92.80% للأسنان و91.70% للصيدلة

نتيجة تنسيق المرحلة الأولى.. رابط موقع التنسيق للتعرف على النتيجة

رئيس هيئة الدواء يلتقي أعضاء منظمة الصحة العالمية "مكتب مصر"

2,2 مليون خدمة طبية قدمها مستشفى الكرنك منذ تشغيله تحت مظلة التأمين الصحى بالأقصر