شكرا لقرائتكم خبر عن محمد يحيى: الشركة المتحدة بتفكر فى الأولمبياد المقبلة قبل ما تبدأ بأربع سنوات والان مع تفاصيل الخبر

قال محمد يحيى - رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للرياضة، إن الشركة بتفكر فى الأولمبياد المقبلة قبل ما تبدأ بأربع سنوات، والجيل القديم بيسلم الجديد، ودى سنة الحياة، ومافيش حد هيلعب باسم مصر معندوش هذه الطاقة وكلهم فخورين إنهم بيرفوا اسم مصر".

وأضاف محمد يحيى خلال استضافته مع الإعلامى كريم رمزى على قنوات المتحدة، أنا متفائل بضعف الميداليات فى أولمبياد لوس أنجلوس وإن شاء الله هيكون التمثيل أكبر".

وقال عبد اللطيف منيع بطل مصر فى المصارعة الرومانية، معنديش حاجة أعملها غير حلمى وفى بلد كاملة ورى ضهرى، وانا ببدأ من دلوقتى علشان الأربع السنوات الجاية للأولمبياد الجديدة".

وأضاف عبد اللطيف منيع خلال استضافته مع الإعلامى كريم رمزى على قنوات المتحدة، أصعب لحظة كان وقت إصابتى لأنى شايل اسم بلد وفى ناس كانت مستنية إنى أفرحها، وانا تعبت وربنا كرمنى وكنت راضى، وإن شاء الله نبتدى نشتغل على نفسنا".

تابع:" الدكتور أشرف صبحى وزير الرياضة قالى انت عملت اللى عليك ومش عاوزين أكتر من كدة، ووالدى هو سوبر هيرو بالنسبالى، وبلدنا فيها كوادر كبيرة ومهمة".

وقال كريم كحلة بطل رفع الأثقال، خلال استضافته مع الإعلامى كريم رمزى على قنوات المتحدة، تمثيلى لبلدى فى الأولمبياد لحظة كبيرة ومهمة، وإصابتى قضاء ربنا وكنت فى صدمة ومش هنسى الماتش ده".

أضاف كريم كحلة:" أنا اعتمدت على نظام غذائى صحى وبمشى على حسب كلام الكابتن".

أما محمد جبر بطل مصر فى المصارعة الرومانية، أكد أن أى حد بيحط قدامه هدف بيجتاز الصعاب لتحقيقه، وانا لما يكو معى رعاية قبل الأولمبياد ولكن اشتغلت واتعبت وصرفت من جيبى، وكنت قريب من البطولة، وأمنيتى ربنا يكرمنى فى اللى جاى لتحقيق ميدالية أولمبية".

وأضاف محمد جبر خلال استضافته مع الإعلامى كريم رمزى على قنوات المتحدة، أن مشاركتى فى الأولمبياد حافز كبير للحصول على ميدالية لإسعاد بلدى وأهلى، وأصعب إحساس مباراة الميدالية البرونز".

يأتى مهرجان العلمين الجديدة في إطار استراتيجية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لإطلاق مبادرات وطنية ومنها مهرجان العلمين الجديدة، بهدف تسليط الضوء على التنمية العمرانية التي شهدتها منطقة الساحل الشمالي الغربي بأكملها، وعلى رأسها مدينة العلمين الجديدة، والترويج للسياحة في المدينة وما تتميز به من شواطئ ساحرة ومناخ معتدل معظم أيام السنة، وكذلك الترويج للفرص الاستثمارية بمنطقة الساحل الشمالي الغربي، والتأكيد على دور القوى الناعمة في دعم جهود الدولة للتنمية وتطوير الوجهات السياحية المختلفة، كما نظم المهرجان العديد من الرحلات للطلبة وذوي الإعاقة، إلى جانب دعم السيدات المعيلات والمنتجين والمصنعين والشباب، بالإضافة إلى دعم جهود بناء الإنسان والتنمية البشرية.

وشهد المهرجان تعاون مثمر مع كافة الوزارات والهيئات والشركة المتحدة، والتي حرصت على أن تضم أجندة الدورة الثانية من مهرجان العلمين الجديدة عروضا فنية وثقافية ورياضية وترفيهية متنوعة تناسب مختلف اهتمامات الزوار، وتستقطب السياح من مختلف الجنسيات، ووفرت للجمهور في المنازل قناة U LIVe ليستطيع الجميع من متابعة ومشاهدة فعاليات المهرجان المختلفة والمتنوعة على التليفزيون، حيث تشهد نسخة مهرجان العلمين 2024 فعاليات متنوعة، ما بين عروض مسرحية فنية من إنتاج أشهر المنتجين وببطولة ألمع النجوم الكبار والفنانين الشباب، ومباريات لأساطير ونجوم كرة القدم والسلة والطائرة والبادل تنس.



