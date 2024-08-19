شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الله يعلن استهداف مجموعة من جنود الاحتلال بعد محاولة تسلل إلى حرش حدب عيتا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن حزب الله اللبنانى اليوم استهداف مجموعة من جنود الاحتلال بالأسلحة الصاروخية وقذائف المدفعية بعد محاولة تسللها إلى حرش حدب عيتا ما أجبرها على التراجع، حسبما ذكرت القاهرة الإخبارية.

يذكرأن أعلن حزب الله أمس استهداف موقع مسكاف عام الإسرائيلى بالأسلحة المناسبة ما أدى إلى تدمير معدات تجسسية للاحتلال.