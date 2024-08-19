شكرا لقرائتكم خبر عن المستندات المطلوبة لاستخراج ترخيص بفتح محل صناعى بالجيزة والان مع تفاصيل الخبر

أوضح دليل خدمات المراكز التكنولوجية، الأوراق والمستندات المطلوب توافرها عند التقدم بطلب لاستخراج ترخيص بفتح محل تجاري أو صناعي، وذلك على النحو التالي:

1- صورة عقد الإيجار/التمليك مع الاطلاع على الأصل.

2- شهادة من الضرائب العقارية بالقيمة الإيجارية للمحل.

3- صورة بطاقة إثبات الشخصية مع الاطلاع على الأصل.

4- خريطة مساحية للمحل.

5- 3 نسخ من الرسومات الهندسية للمحل (في حالات المحال الصناعية التي تستخدم آلات بموتور وإذا ما كان المحل يتكون من أكثر من وحدة أو تزيد مساحته عن 100 متر مربع. وفي جميع الأحوال يلتزم مقدم الطلب بتقديم ما يثبت سداد التأمينات الاجتماعية له وللعاملين بالمحل، وكذلك صور الشهادات الصحية الخاصة بهم (بالنسبة للمحلات التي تتعامل مع الأغذية والمشروبات)، وصورة البطاقة الضريبية لمقدم الطلب بعد الاطلاع على الأصول وذلك عند إتمام الاشتراطات المطلوبة في المحال التجارية والصناعية وقبل إصدار الترخيص.

وتتضمن الخدمات المقدمة بالمراكز التكنولوجية ما يلي:

-طلب ترخيص بالهدم غير الآيلة للسقوط.

-طلب الترخيص بفتح محل تجاري أو صناعي.

-تجديد كل رخص المحلات والإشغالات والإعلانات.

-استرداد مضبوطات إشغالات الطريق العام.

-طلب بدل فاقد رخصة بناء صورة طبق الأصل من الرخصة.

-طلب توصيل مرافق مؤقتة كهرباء ومياه.

-طلب مطابقة شهادة صلاحية المبنى.

-استخراج صورة طبق الأصل من قرار الترميم.

-طلب تجديد رخصة تشغيل مؤقتة لمحل.

-طلب قيد اتحاد شاغلين.

-استخراج صورة طبق الأصل من قرار هدم.

-طلب تجديد رخصة مصعد.

-طلب رخصة تشغيل مصعد.

-طلب تصالح على مخالفة.