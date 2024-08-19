شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تأثيرات الإيثيلين الفسيولوجية على النباتات والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور محمد على فهيم رئيس مركز معلومات المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، إن الإيثلين عبارة عن غاز يتكون نتيجة للتفاعلات البيولوجية فى النبات وينطلق فى الأنسجة النباتية وإذا تعرضت الأنسجة النباتية لهذا الهرمون فإنه يحدث تفاعلات معينة تؤدى إلى تغيرات في النمو واستجابات فسيولوجية فى النبات.

أوضح أن هرمون الإيثلين يختلف عن باقى الهرمونات فى تكوين غاز فى درجات الحرارة العادية، ويظهر بعض الخصائص التى لا تظهرها الهرمونات الأخرى، ويمكن ان يتحرك من مصدرة فى نبات إلى نبات مجاور ويؤثر عليه.

وتعتبر أهم التأثيرات الفسيولوجية له هى:

1- يؤدى إلى سرعة فى إنضاج الثمار ويسرع من معدل التنفس بها "نضج مبكر" خاصة المانجو والتمور والزيتون وغيرها.

2- تثبيط انقسام الخلايا "تقزم وضعف فى النمو فى المراحل الأولى من الزراعة والشتل".

3- يؤثر على نمو البراعم وبالتالى فهو يلعب دورا فى السيادة القمية لتثبيطه للبراعم الجانبية "السرولة" في الخضر خاصة الطماطم والبطاطس وفي المحاصيل القطن المتأخر والسمسم المتأخر.

4- يؤثر على نمو البذور حيث له دور تنظيمى كما أنه يكسر طورالسكون لبعض البذور "انبات البذور داخل الثمار".

5- يشجع التزهير المبكر ويزيد من عدد الأزهار "تقليص مرحلة النمو الخضري وضعف عام فى النمو".