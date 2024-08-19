شكرا لقرائتكم خبر عن المستندات المطلوبة لنقل رخصة إشغال طريق بالجيزة فى حالة التنازل والان مع تفاصيل الخبر

يبحث كثيرٌ من المواطنين بمحافظة الجيزة عن الأوراق والمستندات الواجب توافرها عند التقدم بطلب للمركز التكنولوجي لنقل رخصة إشغال الطريق في حالة التنازل.

تقدم المراكز التكنولوجية، لأصحاب المحال عشرات الخدمات الهامة، منها: (استخراج ترخيص بفتح محل، تجديد رخصة تشغيل محل، تعديل ترخيص محل، نقل رخصة محل، استرداد مضبوطات إشغالات الطريق العام).

وأوضح دليل خدمات المراكز التكنولوجية بالجيزة الأوراق والمستندات المطلوبة لنقل رخصة إشغال الطريق (في حالة التنازل)، على النحو التالي:

1- رخصة إشغال الطريق الصادرة.

2- الإيصال الدال على سداد رسم النظر.

3- عقد تنازل عن الترخيص بالإشغال من المتنازل إلى المتنازل إليه.

4- صورة بطاقة الرقم القومي للمتنازل والمتنازل إليه.

وشهدت محافظة الجيزة إنشاء وتطوير 21 مركزًا تكنولوجيًا على مستوى الأحياء والمراكز والمدن؛ لتسهيل عملية حصول المواطن على الخدمات الحكومية بشكل سريع ومبسط دون أي معوقات.

وتقام المراكز التكنولوجية بمحافظة الجيزة نطاق أحياء (العجوزة، والدقى، وبولاق الدكرور، والعمرانية، والطالبية، وجنوب الجيزة، والهرم، والوراق، وإمبابة، والمنيرة الغربية)، ومراكز ومدن (كرداسة، البدرشين، والحوامدية، وأطفيح، والصف، وأوسيم، ومنشأة القناطر، وأبو النمرس، والواحات البحرية، بالإضافة إلى المركز التكنولوجي بالديوان العام، والمنطقة الصناعية والاستثمارية.