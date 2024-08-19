شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن محطة رأس الحكمة للقطار السريع والان مع تفاصيل الخبر

تنفذ وزارة النقل محطات الخط الأول للقطار السريع العين السخنة العلمين مطروح، ومن بين المحطات، محطة رأس الحكمة، والتي تقام على مساحة تصل إلى 142.800 متر مربع وتتكون من ثلاثة أدوار، وثلاثة أرصفة، وأربع سكك، وتضم 8 سلالم كهربائية، و14 سلما عاديا و6 مصاعد.

وتقع هذه المحطة في مسار القطار السريع بجوار الطريق الساحلي الدولي وأمام مدينة رأس الحكمة، وتسهم فى خدمة القاطنين والعاملين بها والمترددين عليها، ويمثل مرور القطار السريع بها حافزًا إيجابيًا للإقبال عليها سواء للعمل فيها، أو للسياحة، أو السكن بها، وخاصة في ظل المشروعات الاستثمارية والسياحية والتنموية المخطط تنفيذها والتي تحتاج إلى أيد عاملة ووسيلة انتقال آمنة وسريعة وحديثة.

والخط الأول للقطار السريع (السخنة ــ مطروح) طوله حوالى 675 كم ويضم 21 محطة (منها 8 محطات للقطار الإقليمى و13 محطة للقطار السريع) وتبدأ من محطة السخنة على ساحل البحر الأحمر مرورا بالعاصمة الإدارية الجديدة والإسكندرية والعلمين وانتهاء بمحطة مطروح على ساحل البحر المتوسط وبذلك يكون قد تحقق الربط بين البحرين بريا.

كما يتكامل هذا الخط مع مشروع القطار الكهربائى الخفيف فى محطة العاصمة الإدارية، ومع الخط الثانى من شبكة القطار السريع فى محطة حدائق أكتوبر، ومع مونوريل غرب النيل فى محطة 6 أكتوبر ومع خط سكك حديد القاهرة أسوان فى محطة الجيزة، وهو ما يساهم فى تيسير حركة نقل الركاب والبضائع ودعم المناطق الصناعية والتجارية بالإضافة الى تنشيط السياحة بجميع أنواعها.