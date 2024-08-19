شكرا لقرائتكم خبر عن كاملا هاريس: يجب أن نتوصل إلى وقف لإطلاق النار فى غزة وعلينا إخراج الرهائن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت نائبة الرئيس الأمريكى ومرشحة الحزب الديمقراطى للانتخابات الأمريكية كاملا هاريس اليوم إنه يجب أن نتوصل إلى وقف لإطلاق النار فى قطاع غزة وعلينا إخراج الرهائن، مشيرة إلى أن المحادثات بشأن وقف إطلاق النار مستمرة ولن نستسلم وسنواصل العمل بجد إزاء ذلك، حسبما ذكرت وسائل إعلام أمريكية.

يذكرأن، وصلت كامالا هاريس إلى شيكاغو لحضور مؤتمر الحزب الديموقراطي الأمريكى.