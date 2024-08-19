موعد المولد النبوي 2024.. والإفتاء تُعلن طريقة الاحتفال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية عن موعد المولد النبوي الشريف لهذا العام، والتي سيوافق الإثنين، 16 سبتمبر 2024، الموافق 12 ربيع الأول 1446 هـ،

ومن المتوقع أن يتم ترحيل الإجازة من يوم الاثنين إلى يوم الخميس، 19 سبتمبر 2024.

وفي بيان من دار الإفتاء عبر صفحة الفيسبوك، أكدت على كيفية الاحتفال بهذا اليوم المبارك، والذي يكون من خلال تجمع الناس على ذكره، والإنشاد في مدحه والثناء عليه صلى الله عليه وآله وسلم.

وتابعت: وقراءة سيرته العطرة، والتَّأسي به، وإطعام الطعام على حبه، والتصدق على الفقراء، والتوسعة على الأهل والأقرباء، والبر بالجار والأصدقاء؛ إعلانًا لمحبته، وفرحًا بظهوره وشكرًا لله تعالى على منته بولادته.