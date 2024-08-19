شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة تكشف خطوات وقائية تفيد 60% من حالات فقدان السمع.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

قالت وزارة الصحة والسكان إنه يمكن الوقاية من 60% من حالات فقدان السمع من خلال تطبيق الآتى:-

أخذ تطعيم الوقاية من الحصبة الألمانية والتهاب السحايا-

تحسين رعاية الأم والوليد-

-الكشف عن التهاب الأذن الوسطى وتوفير طرق علاجه في وقت مبكر



قالت وزارة الصحة والسكان إنه خلال 28 يومًا من الولادة، يتم إجراء المسح السمعي للطفل حديث الولادة، لتجنب مشاكل ومضاعفات ضعف وفقدان السمع

وأضافت وزارة الصحة والسكان : الكشف والمتابعة والعلاج بالمجان ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لاكتشاف وعلاج ضعف وفقدان السمع لدى الأطفال حديثي الولادة.