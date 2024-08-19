وأيد 88% من القراء مطالب شن حملات لضبط المنشآت الطبية غير المرخصة، بينما عارض 12% من القراء مطالب شن حملات لضبط المنشآت الطبية غير المرخصة.

شكرا لقرائتكم خبر عن %88 من القراء يطالبون بشن حملات لضبط المنشآت الطبية غير المرخصة والان مع تفاصيل الخبر

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع