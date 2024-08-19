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%88 من القراء يطالبون بشن حملات لضبط المنشآت الطبية غير المرخصة

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القاهرة - سامية سيد - فى استطلاع للرأى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد شن حملات لضبط المنشآت الطبية غير المرخصة؟، أيد غالبية القراء مطالب شن حملات لضبط المنشآت الطبية غير المرخصة.

وأيد 88% من القراء مطالب شن حملات لضبط المنشآت الطبية غير المرخصة، بينما عارض 12% من القراء مطالب شن حملات لضبط المنشآت الطبية غير المرخصة.


نتيجة الاستطلاع

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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