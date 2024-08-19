شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيق المرحلة الثانية.. غدا إتاحة تسجيل الرغبات بحد أدنى 64.63 % علمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبدأ غدا الثلاثاء، المرحلة الثانية لـ تنسيق القبول بالجامعات تبدأ الثلاثاء 20 أغسطس وتنتهى السبت 24 أغسطس، بحد أدنى 265 درجة بنسبة 64.63% لشعبة العلمى، و230 للشعبة الأدبية بنسبة 56.9% وسيتم إتاحة التقدم ل 286 ألف و88 طالبا لشعبة علمى علوم ورياضة والشعبة الأدبية 66 ألف و969 طالب وطالبة بإجمالى 353057.

وكان الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى، أعلن عن وجود أماكن شاغرة لطلاب المرحلة الثانية من شعبة أدبى فى كليات التربية تعليم ابتدائى والتربية شعبة طفولة مبكرة والحقوق والاداب والتربية النوعية والخدمة الاجتماعية ودار العلوم والسياحة والفنادق والاقتصاد المنزلى والتربية الرياضية وكلية التربية للطفولة المبكرة .

‎وأعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى، عن وجود أماكن شاغرة لطلاب المرحلة الثانية من شعبة علمى علوم بكليات الطب البيطرى والتمريض والعلوم والزراعة والحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعى.