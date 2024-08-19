شكرا لقرائتكم خبر عن وزير العمل: منحة مجانية للشباب للتدريب على 3 مهن بمعهد الساليزيان الإيطالي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن محمد جبران، وزير العمل، اليوم الاثنين،عن منحة مجانية جديدة، للشباب المصري الراغب في تنمية مهاراته، بشهادات دولية معتمدة، بالاشتراك في 3 دورات تدريبية، على مهن: صيانة المحمول، ومهارات الكمبيوتر، وكشف أعطال السيارات، وذلك داخل معهد الساليزيان الإيطالي"الدون بوسكو"،بالقاهرة، وقال أن هذه المهن الثلاثة، تأتي في إطار بروتوكول بين "الوزارة"، و"المعهد "، بفرعيه بالقاهرة، والأسكندرية،تتحمل فيه، وزارة العمل ،تكاليف تلك المنحة، التي تدور في نطاق دورات،"فنية،وحرفية، ولغوية، ومهارات الحياة ".

ودعا الوزير جبران، شباب مصر الراغب في الحصول على هذه الدورات ،تسجيل البيانات على الرابط التالي : :https://forms.gle/qASHYCM7AnRETr5i9



وأشار إلى أن هذا "الرابط " يتضمن شروط الالتحاق بالمنحة ، والأوراق المطلوبة، وبعض البيانات الشخصية.

وأكد جبران في بيان صحفي ، أن هذه الدورات تأتي في إطار حرص وزارة العمل على تطوير منظومة التدريب المهني لديها ،و تنمية مهارات الشباب ،وتجهيزهم لسوق العمل ،وتنفيذ سياسة "التدريب من أجل التشغيل في الداخل والخارج، ،بالتعاون مع كافة شركاء العمل والتنمية،وكذلك تلبية إحتياجات سوق العمل الداخلي والخارجي،بتعزيز الكفاءة، والقدرة التنافسية للخريجين و للمُتدربين، والباحثين عن العمل فى المجالات الفنية،والحِرفية، وفقا للمعايير المحلية والدولية.

وبحسب بروتوكول التعاون بين "الوزارة"، و"المعهد"،تتراوح مُدة الدورات الفنية، بين شهرين إلى شهرين ونصف،و اللغوية 45 يومًا،ومهارات الحياة 15 يومًا، وأن التدريب بمقر المعهد وعنوانه: 2 شارع عبد القادر طه، الساحل، القاهرة كما أن الدورات الفنية المُتاحة فى هذا البروتوكول المشترك، تصل إلى 26 مهنة، هي: لحام مستوى اول "كهرباء و أوكسي الاسيتيلين " ، ولحام مستوى ثاني " أنابيب بترول و ضغط عالي" ، و لحام مستوى ثالث " ثاني أكسيد الكربون و ارجون" ، وتركيبات كهربائية ، وكهرباء تحكم آلي Classic Control ، ولف مواتير ، وتبريد و تكييف ، وصيانة غسالات ،وPLC مستوى اول ، وPLC مستوى متقدم ، وPLC - SCADA & HMI ، وخراطة، و خراطة CNC ، وفريزة CNC ، وميكانيكا سيارات ، وGraphic Design ، وAutoCAD ، وSolidworks ، وPowerMill ، و Arduino ، وبرمجة مواقع Web Developer ،وخياطة وتفصيل الملابس"مستوى اول"،والخياطة وتفصيل الملابس" مستوى متقدم" ، وصيانة المحمول ، والإدارة، و مهارات الكمبيوتر الأساسية، وكشف اعطال السيارات.



