شكرا لقرائتكم خبر عن 14 حالة تكشف تعرض الطفل للخطر أبرزها التسول ومخالطة المنحرفين.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

التعامل الجنائي مع الطفل له طبيعة خاصة، فارتكاب الجرائم من قبل الأطفال يجعلهم يحاكمون بقانون خاص "قانون الطفل"، رقم 12 لسنة 1996، وتوجد حالات تظهر تعرض الطفل للخطر كما حددتها المادة 9 من القانون.

ونصت المادة على" يعد الطفل معرضا للخطر، إذا وجد في حالة تهدد سلامته التنشئة الواجب توافرها له وذلك في أي من الأحوال الآتية...



1 ـ إذا تعرض أمنه وأخلاقه أو صحته أو حياته للخطر.

2 ـ إذا كانت ظروف تربيته في الأسرة أو المدرسة او مؤسسة الرعاية أو غيرها من نشأتها أن تعرضه للخطر أو كان معرضا للإهمال أو للإساءة أو العنف أو الاستغلال أو التشرد.

3 ـ إذا حرم الطفل، بغير مسوغ من حقه ولو بصفة جزئية في حضانة أو رؤية أحد والديه أو من له الحق في ذلك.

4 ـ إذا تخلى عنه الملتزم بالإنفاق عليه أو تعرض لفقد والديه أو أحداهما أو تخليهما أو متولى أمره عن المسئولية قبله.

5 ـ إذا حرم الطفل من التعليم الأساسي أو تعرض مستقبله التعليمي للخطر.

ـ إذا تعرض داخل الأسرة أو المدرسة أو مؤسسة الرعاية او غيرها للتحريض على العنف أو الاعمال المنافية للآداب أو الاستغلال التجاري أو التحرش أو الاستغلال الجنسي أو الاستخدام غير المشروع للكحوليات أو المواد المخدرة المؤثرة في الحالة العقلية.

7 ـ إذا وجد متسولا

8 ـ إذا مارس جمع أعقاب السجائر أو غيرها من الفضلات والمهملات.

9 ـ إذا لم يكن له محل إقامة مستقر أو كان يبيت عادة في الطرقات أو في أماكن أخري.

10 ـ إذا خالط المنحرفين أو المشتبه فيهم أو الذين اشتهر عنهم سوء السيرة.

11 ـ إذا كان سيئ السلوك ومارقا من سلطة أبيه أو وليه أو وصيه أو متولى أمره أو من سلطة أمه في حالة وفاة وليه أو غيابه أو عدم أهليته، ولا يحوز في هذه الحالة اتخاذ اى قرار قبل الطفل، ولو كان من إجراءات الاستدلال، إلا بناء على شكوي من أبيه أو وليه أو وصيه أو أمه أو متولي أمره بحسب الأحوال.

12 ـ إذا لم يكن للطفل وسيلة مشروعة للتعايش ولا عائل مؤتمن.

13 ـ أذا كان نصابا بمرض بدني أو عقلي أو نفسي أو ضعف عقلي وذلك على نحو يؤثر على قدرته على الادراك أو الاختيار بحث يخشي من هذا المرض أو الضعف على سلامته أو سلامة الغير.

14ـ إذا كان الطفل دون السابعة وصدرت من واقعة تشكل جناية أو جنحة.