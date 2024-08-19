شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تحتفل باليوم العالمى للعمل الإنسانى وتبرز دورها تجاه غزة والسودان والان مع تفاصيل الخبر

تحتفل مصر والعالم فى 19 أغسطس من كل عام باليوم العالمي للعمل الإنساني، وتؤكد مصر بهذه المناسبة إيمانها الراسخ بالإنسانية، والحيادية وعدم الانحياز، والنزاهة والاستقلالية وعدم التسييس كمبادئ أساسية عامة للعمل الإنساني. وتثمن عالياً الجهود التى يبذلها كل العاملين فى المجال الإنساني، والأبطال الذين يعملون فى ظروف شديدة الصعوبة ويدفعون ثمناً غالياً ويخاطرون بأرواحهم لإنقاذ حياة الآخرين وتوفير الحماية لهم وتخفيف معاناتهم.

وقالت وزارة الخارجية، إن مصر ستظل بحكم موقعها الجغرافي مركزاً رئيسيا للعمل الانساني وسوف تستمر فى الاستجابة للاحتياجات الإنسانية الناجمة عن الأزمات والكوارث، وتثمن فى هذا السياق الدور الهام والنبيل الذى تبذله منظمات المجتمع المدني المصرية فى حشد وتوفير المساعدات الإغاثية العاجلة، كما تشيد بالدور الهام للمنظمات والوكالات الأممية والدولية العاملة فى هذا المجال وتؤكد دعمها لها.

أشارت وزارة الخارجية، إلى أن اليوم العالمي للعمل الإنساني يتزامن هذا العام مع الكارثة الإنسانية التى يشهدها قطاع غزة واستمرار معاناة الأشقاء فى فلسطين بسبب الحرب المستمرة منذ أكثر من 10 شهور وما ارتكب خلالها من انتهاكات صارخة للقانون الدولي الإنساني، بما فى ذلك استهداف للعاملين فى المجال الانساني والمساعدات الإنسانية ومنع دخول هذه المساعدات فى إطار سياسة العقاب الجماعي التى تهدف الى تجويع المدنيين وفرض حصار عليهم. ولقد حرصت مصر منذ بداية الحرب على غزة على تقديم يد العون للأشقاء فى فلسطين لتخفيف معاناتهم وتوفير الاحتياجات الإنسانية العاجلة لهم من أدوية ومستلزمات طبية ومواد غذائية، كما فتحت أبوابها للجرحي وأسرهم وغيرهم من الفارين من ويلات النزاع المسلح فى فلسطين.

كما لم تنس مصر أشقائها في السودان، حيث استقبلت ما يزيد عن 500 ألف سوداني منذ نشوب الأزمة في أبريل 2023، ووفرت لهم كافة سبل الدعم والرعاية؛ وذلك بالإضافة إلي 5 مليون سوداني آخرين يقيمون بالفعل في مصر؛ حـــيث قدم الشعب المصري كعادته نموذجاً للتضامن الإنساني الأخوي مع أشقائه في جنوب الوادي.

أكدت الخارجية، أن مصر ستواصل دورها الإنساني الرائد في المنطقة، وسوف تستمر في الاستجابة الإنسانية للأزمات المتعددة، وفى تضامنها مع الأشقاء في مِحَنهم، ودعم النهج الترابطي بين العمل الانساني والتنمية والسلام.

وبعثت وزارة الخارجية بتحية تقدير لكل عامل في المجال الإنساني ولكل مؤمن بالقيم الإنسانية النبيلة في هذا اليوم. الذين ضحوا بأرواحهم لأجل انقاذ الأخرين، ومن ضمنهم مسئولة الأمم المتحدة رفيعة المستوى المصرية نادية يونس، والتي استشهدت نتيجة الهجوم على مقر بعثة الأمم المتحدة في بغداد يوم 19 أغسطس 2002، وهو اليوم الذى تم تخصيصه سنوياً لنتذكر جميعاً شهداء العمل الإنساني.