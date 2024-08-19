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القومى للإعاقة يبحث اليوم آليات ضبط منظومة استيراد سيارات معفاة من الجمارك

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القاهرة - سامية سيد - كتب ـ سيد الخلفاوى

الإثنين، 19 أغسطس 2024 09:40 ص

يعقد المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، برئاسة الدكتورة إيمان كريم، اليوم، مؤتمرا صحفيا لمناقشة حلول بعض الإشكاليات والإعلان عن أوضاع ذوى الإعاقة، بمقر المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة.

ويناقش المؤتمر:
- نتائج ومؤشرات التقرير السنوي للمجلس والخاص برصد أوضاع الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر.
- فتح حوار حول أهم التحديات التي تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة وفي مقدمتها آليات ضبط منظومة استيراد سيارات ذوي الإعاقة المعفاة من الجمارك.
- النقاش حول الإشكاليات التي تواجه بطاقة الخدمات المتكاملة وآليات الحل.
- الحديث عن خطة المجلس المستقبلية وأهم المبادرات والشراكات.
- نتائج الحوار المجتمعي الذي يقوم به المجلس مع الأشخاص ذوي الإعاقة.
- ما يستجد من موضوعات محل نقاش.

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