شكرا لقرائتكم خبر عن القومى للإعاقة يبحث اليوم آليات ضبط منظومة استيراد سيارات معفاة من الجمارك والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب ـ سيد الخلفاوىالإثنين، 19 أغسطس 2024 09:40 ص
يعقد المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، برئاسة الدكتورة إيمان كريم، اليوم، مؤتمرا صحفيا لمناقشة حلول بعض الإشكاليات والإعلان عن أوضاع ذوى الإعاقة، بمقر المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة.
ويناقش المؤتمر:
- نتائج ومؤشرات التقرير السنوي للمجلس والخاص برصد أوضاع الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر.
- فتح حوار حول أهم التحديات التي تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة وفي مقدمتها آليات ضبط منظومة استيراد سيارات ذوي الإعاقة المعفاة من الجمارك.
- النقاش حول الإشكاليات التي تواجه بطاقة الخدمات المتكاملة وآليات الحل.
- الحديث عن خطة المجلس المستقبلية وأهم المبادرات والشراكات.
- نتائج الحوار المجتمعي الذي يقوم به المجلس مع الأشخاص ذوي الإعاقة.
- ما يستجد من موضوعات محل نقاش.
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