اعرف برنامج الدبلوم المهنى فى الفسيولوجى والتحاليل المعملية بكلية العلوم جامعة حلوان

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القاهرة - سامية سيد - كشفت جامعة حلوان عن تفاصيل برنامج الدبلوم المهنى فى الفسيولوجى والتحاليل المعملية بـ كلية العلوم جامعة حلوان بنظام الساعات المعتمدة أول دبلوم مهنى بكلية العلوم، بقسم علم الحيوان والحشرات.

وأوضحت جامعة حلوان، يتميز البرنامج بكونه دبلومة معتمدة من وزارة الصحة والسكان المصرية، ويسجل الحاصل على شهادة الدبلومة بسجل الكيميائيين الطبيين بوزارة الصحة، يتم التدريب العملى على كافة التحاليل الطبية والأجهزة المعملية، وإيجاد فرص العمل فى مجال التحاليل المعملية.

تتم الدراسة على فصلين دراسيين بواقع 24 ساعة معتمدة ، 18 ساعة مقررات إجبارية، 6 ساعات مقررات اختيارية تشمل على 8 ساعات عملية، تحت إشراف نخبة من أعضاء هيئة التدريس.

ويتم قبول الطلاب في البرنامج حيث يحدد مجلس إدارة البرنامج عدد الطلاب فى ضوء ما يقترحه مجلس علم الحيوان والحشرات.

وتتمثل شروط التسجيل فى أن يكون الطالب حاصلا على درجة البكالوريوس فى العلوم فى إحدى التخصصات البيولوجية، بكالوريوس الصيدلة، بكالوريوس الطب البيطرى، بكالوريوس الزراعة (تخصص البيوتكنولوجى – كيمياء حيوي )

أو أى درجة معادلة لهذه التخصصات ومعترف بها من المجلس الأعلى للجامعات المصرية.