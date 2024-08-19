شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة الأسبق: ارتفاع أسعار الأعلاف أثر على إنتاج الألبان والان مع تفاصيل الخبر

كشف الدكتور عادل البلتاجى وزير الزراعة الأسبق، أسباب ارتفاع أسعار الألبان بمصر، حيث أثر ارتفاع أسعار الأعلاف على إنتاج الألبان بمصر بسبب زيادة التكلفة وخروج بعض المربيين من منظومة إنتاج الألبان حتى أنه قلت القوة الشرائية والإقبال على الألبان مؤخرا.

وأضاف "البلتاجي" خلال تصريحاته بالمنتدى الثقافى العلمى الأول لمركز البحوث الزراعية "، تحت عنوان " التغيرات المناخية وتأثيراتها على الأمن الغذائي" أن الحل لضبط أسعار الألبان بالأسواق هو تقليل أسعار الأعلاف، مع استيراد قطعان من الأبقار والجاموس تعطى إنتاجية عالية من الألبان.

وأشار " وزير الزراعة السابق"، إلى أن استمرارية إنتاج الألبان أساس النهوض بمبادرة مراكز تجميع الألبان التى أطلقتها وزارة الزراعة مؤخرا.

وأضاف أن مركز البحوث الزراعية يعد أقدم مركز بحوث الزراعية في افريقيا، وقدم الكثير لخدمة القطاع الزراعي، وتحقيق الأمن الغذائي، لافتا الى ان ما تم صرفه من أموال على البحوث التي أجراها المركز منذ إنشاؤه، هي لا تذكر اذا ما قورنت بما تم تقديمه للامن الغذائي المصري.

واستعرض "البلتاجي" خلال محاضرته العلمية تأثير التغيرات المناخية على الأمن الغذائي مشيرا إلى أسباب التغيرات المناخية وكيفية مواجهتها وأهمية التكاتف والتعاون الدولى في هذا الشأن.